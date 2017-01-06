Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

PKK’nın Karadeniz’de bulunan en büyük sığınağı imha edildi

Nedim KOVAN/ ORDU, ()– PKK'nın Karadeniz bölgesinde eylem için gönderdiği ‘Karadeniz Açılım Grubu’ adı verilen terörist grubun tamamı geçen yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken; öldürülen teröristlerin çantasında...

PKK’nın Karadeniz’de bulunan en büyük sığınağı imha edildi

Nedim KOVAN/ ORDU, ()– PKK'nın Karadeniz bölgesinde eylem için gönderdiği ‘Karadeniz Açılım Grubu’ adı verilen terörist grubun tamamı geçen yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken; öldürülen teröristlerin çantasında çıkan harita doğrultusunda, Ordu'nun Mesudiye İlçesi kırsalında örgütü 2 büyük sığınağı bulunup imha edildi.
PKK tarafından Karadeniz Bölgesi kırsalına, sansasyonel eylem yapması amacıyla gönderilen 12 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamı, geçen yıl güvenlik güçlerinin Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan’da düzenlediği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Ordu Mesudiye kırsalında 6 PKK’lı teröristin öldürülmesinin ardından, teröristlerin çantasından çıkan harita doğrultusunda, bölgede yürütülen ve halen devam eden operasyonlarda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.
Mesudiye kırsalında ormanlık alanda bulunan ve PKK’nın Karadeniz’de ele geçirilen en büyük sığınağı olduğu belirtilen yerde, örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi.
Sığınaklar güvenlik güçleri tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Ordu kırsalı ve yaylalarında PKK’nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla da komandoların -15 derece soğukta, zorlu kış şartlarına rağmen halen operasyonlarını sürdürdüğü, örgütün bölgedeki diğer sığınaklarının aranmasına devam edildiği belirtildi.


FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55