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PKK’nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti
PENÇE harekatları ve Kıran operasyonlarıyla köşeye sıkışan, Barış Pınarı Harekatı ile dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerine teslim...
GÜVENLİK 02.11.2019, 16:11
PENÇE harekatları ve Kıran operasyonlarıyla köşeye sıkışan, Barış Pınarı Harekatı ile dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planladığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde, yapılan operasyonlar nedeniyle teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarıya çıkmak istemediğini söylediği belirtildi. Teröristin, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşlarının, bir çocuğun öldürülerek ‘polis kurşunuyla öldüğü’ propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı, örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.
Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde, yapılan operasyonlar nedeniyle teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarıya çıkmak istemediğini söylediği belirtildi. Teröristin, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşlarının, bir çocuğun öldürülerek ‘polis kurşunuyla öldüğü’ propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı, örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.
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