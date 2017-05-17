PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyede

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Cezaevi / Zindan ve Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmaları içinde yer aldıkları; Abdullah Öcalan'ın talimatları ile terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri; terör örgütü adına eylemlerde bulunup propagandasını yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 11 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen barış bildirisi imzacısı Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ozan Devrim Yay ile HDP Eskişehir İl yöneticilerini de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda yayın, örgütsel doküman, dijital materyaller ile bir adet ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheliler yapılan sorgulamalarını ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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