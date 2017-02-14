PKK'ya yönelik 37 ilde eş zamanlı operasyonda 834 kişi yakalandı

ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü yönelik 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 834 kişinin yakalandığını ve 2 adet AK-47 otomatik silah, 11 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 437 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 adet şarjör, 1 adet telsizin ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; "PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin sözde yıldönümü olan 15 Şubat tarihinden başlayarak önümüzdeki bahar-yaz dönemine yönelik yoğun eylemlilik talimatı verildiği tespit edildi. Bu amaçla terör örgütü üyelerinden daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin'de yapıldığı gibi silahlı halk direnişi tarzında eylemler gerçekleştirmeleri istendi. Bu tespitler üzerine terör örgütünün eylem arayışlarının kesintiye uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; 834 kişi yakalandı, 2 adet AK-47 otomatik silah, 11 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 437 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 adet şarjör, 1 adet telsiz, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan her türlü terör örgütü ile amansız mücadelemiz devam edecek. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."