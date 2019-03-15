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PKK'ya para karşılığı elaman kazandıran 2 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri iddia edilen 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 18 yaşından...

PKK'ya para karşılığı elaman kazandıran 2 kişi tutuklandı
DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri iddia edilen 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu kişileri para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapanların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek, terör örgütünün yurt dışı kamplarına sevkini sağlayan 3 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.A.Ö., M.Ç. ve R.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve R.E. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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