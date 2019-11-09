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PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi
MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın...
GÜVENLİK 08.11.2019, 22:58
MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu D.A.'nın Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yalanan D.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlan D.A., ailesine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu D.A.'nın Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yalanan D.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlan D.A., ailesine teslim edildi.
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