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PKK'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı
ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirtilen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz,...
GÜVENLİK 12.10.2019, 11:59
ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirtilen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakalandı.
Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırıp, PKK'ya eleman olarak kazandırdığı belirtilen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine el yapımı patlayıcı attığı ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptandığı ifade edilen Onur B. de yakalandı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırıp, PKK'ya eleman olarak kazandırdığı belirtilen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine el yapımı patlayıcı attığı ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptandığı ifade edilen Onur B. de yakalandı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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