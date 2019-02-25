PKK ve FETÖ üyesi birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi K.F. ile terör örgütü PKK üyesi O.K., birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken, birinci derece askeri yasak bölgede yakalandı.Uzunköprü ilçesinin Saçlımüsellim köyünde devriye görevi yürüten hudut birliği askerleri, birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede K.F.'nin FETÖ şüphelisi, O.K.'nin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi. Üzerlerindeki belgelere el konulan 2 şüphelinin göçmen kaçakçısı tarafından Gaziantep'den Yunanistan'a kaçırılmak üzere Edirne'ye getirildikleri belirtildi.Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.3 FETO ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIÖte yandan Edirne'nin İpsala İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla geldikleri İpsala'da, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan FETÖ şüphelileri G.P., Ş.T. ve Ş.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.P., Ş.T. ve Ş.T., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezavine konuldu.