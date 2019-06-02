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PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Şemsettin Çermik'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Olay, dün saat 07.45 sıralarında...

PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Şemsettin Çermik'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
Olay, dün saat 07.45 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'na yakın mesafedeki Türkiye-İran sınırında meydana geldi. İran ve Türkiye arasındaki 144 kilometrelik sınır hattı boyunca, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki seyyar beton blokların yerleştirilme çalışmaları için gelen işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Şemsettin Çermik doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından Şemsettin Çermik'in cenazesi dün akşam memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Yaralanan işçilerden 2'si de dün akşam taburcu edilerek memleketleri Diyabarbakır'a giderken, diğer 5 işçinin ise Ağrı, Van ve Erzurum'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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