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PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen PKK şüphelisi A.E., sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Merkeze bağlı Bosna köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, yasa...
GÜVENLİK 01.11.2019, 15:36
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen PKK şüphelisi A.E., sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Bosna köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.E. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Merkeze bağlı Bosna köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.E. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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