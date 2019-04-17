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PKK şüphelisi fuhuş pazarlığında yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan biri PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araç içerisinde fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit...

PKK şüphelisi fuhuş pazarlığında yakalandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan biri PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araç içerisinde fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. Fuhuş yaptırdığı belirlenen diğer şüphelinin verdiği adreslerde ise 10'u yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde park halindeki araçta oturan 2 kişinin GBT'sini kontrol etti. Şüphelilerin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.Y. ile 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak' suçundan kaydı olan B.K. oldukları belirlendi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan S.Y. ile B.K.'nin araç içerisinde fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. S.Y., daha sonra Terörle Mücadele Bürosu ekiplerine teslim edildi.
B.K.'nin ifadesi doğrultusunda ise polis, fuhuş yapıldığı iddia edilen birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadın yakalanarak, gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. serbest bırakıldı. B.K.'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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