Son Dakika
PKK şüphelileri, sınırda yakalandı
EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G. adlı şüphelinin...
GÜVENLİK 10.10.2019, 16:42
EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G. adlı şüphelinin kullandığı otomobili, şehir girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan 2 yolcunun yapılan GBT sorgularında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı bulunan K.O ve Ş.O. olduğu belirlendi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandıkları belirlenen sürücü ile 2 PKK'lı gözaltına alındı.
İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Türkükoru Hudut Karakolu ekipleri ise 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak, jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan yargılanan S.D. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G. adlı şüphelinin kullandığı otomobili, şehir girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan 2 yolcunun yapılan GBT sorgularında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı bulunan K.O ve Ş.O. olduğu belirlendi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandıkları belirlenen sürücü ile 2 PKK'lı gözaltına alındı.
İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Türkükoru Hudut Karakolu ekipleri ise 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak, jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan yargılanan S.D. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2