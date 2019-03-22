PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi. Bursa merkezi ile Gemlik, İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Aralarında PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye üye oldukları belirlenenlerin de bulunduğu 12 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin emniyette sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.
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