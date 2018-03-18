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PKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulundu

TUNCELİ, ()- TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınıkta, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tunceli...

PKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulundu

TUNCELİ, ()- TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınıkta, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 metre kablo, 4 pil bloğu, 4 dolu mutfak tüpü, 13 boş mutfak tüpü, 3 akü, 5 terörist kıyafeti, 7 çift mekap ayakkabı, 7 mont, 5 litre motor yağı, 7 gaz lambası, 1 soba, 10 soba borusu, 1 banyo kazanı, 8 battaniye, 7 adet 50 kiloluk kova,  çok miktarda kalem pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Sığınaklar ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
PKK VE TİKKO'NUN ŞEHİR YAPILANMASINA 4 TUTUKLAMA
Tunceli'de bir hafta önce düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri PKK ve TKP/ML-TİKKO adına şehir merkezinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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