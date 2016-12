DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 28 yaşındaki M.Y., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.Uluçam Mahallesi'nde oturan ve sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y.'nin evine, dün (pazar) polis operasyon yaptı. Gözaltına alınan M.Y. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bugün ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.