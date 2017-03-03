PKK propagandası yapmakla suçlanan üniversiteli gözaltında

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gören Sadık Kırmaz, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından üniversite kampusunda yakalanan Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sadık Kırmaz, emniyete götürüldü. Sadık Kırmaz'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gören Sadık Kırmaz, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.