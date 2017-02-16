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PKK propagandası yapanın evinde 2 Kalaşnikof bulundu

Servet ARSLAN / AĞRI, () - AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişinin evinde 2 Kalaşnikof tüfek ve 1 kurusıkı tabanca bulundu. Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği...

PKK propagandası yapanın evinde 2 Kalaşnikof bulundu

Servet ARSLAN / AĞRI, () - AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişinin evinde 2 Kalaşnikof tüfek ve 1 kurusıkı tabanca bulundu.
Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden O.A.'nın yakalanması için geçen 14 Şubat günü operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda yakalanan O.A.'nın evinde 2 Kalaşnikof otomatik tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör, 129 fişek, 28 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile kelepçe ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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