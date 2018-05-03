PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de 1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmayla, örgütün propagandasını yaptığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 902 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 283 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden İlyas S., Erbil U ise ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Ali Ü.ve Ercan T. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmayla, örgütün propagandasını yaptığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 902 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 283 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden İlyas S., Erbil U ise ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Ali Ü.ve Ercan T. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.