PKK'nın Tendürek Dağı kuzeyi Diyadin Bölge sorumlusu öldürüldü'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarındaki Tendürek Dağı'nda 11 Mayıs günü gerçekletirilen hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 9 PKK'lılardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler ile ilgili gri listede yer alan Ersin Seven olduğu belirlendi. Konuşla ilgili Valilik açıklamasında hava harekatı sırasında Tendürek dağı Kuzeyi, Diyadin Sorumlusu Ersin Seven olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca 11 Mayıs 2017 günü ilimiz Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen noktaya yönelik atak taarruz helikopter kolu ile eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 BTÖ mensubu etkısız hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarına ilişkin yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde. Kimliği tespit edilen BTÖ mensuplarından A. Argeş kod adlı Ersin Seven isimli BTÖ mensubunun,

1)- Tendürek dağı kuzeyi Diyadin bölge sorumluluğunu yürüttüğü,

2)- Diyadin-Yukarıtütek köyü Şehittepe bölgesinde 11 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen 5 personelin yaralandığı ve 5 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışma olayına katıldığı.

3)- Doğubayazıt- Çaldıran ilçeleri arasındaki Somkaya köyü mevkiinde 7 ağustos 2015 tarihinde meydana gelen 4 sivil vatandaşa ait aracın yakıldığı, İran vatandaşı bir şahsın hayatını kaybettiği ve olaya müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen birlikte görevli J.Uzm.Onb. Muhammet Oruç’un şehit olduğu eyleme iştirak ettiği,

4)- 12 Ağustos 2015 tarihinde saat 19.00 sıralarında Tendürek dağı kırsalından gelerek Diyadin ilçe merkezinde eş zamanlı olarak ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığına BTÖ mensupları tarafından yapılan ve 3 BTÖ mensubunun ölü olarak ele geçirildiği saldırı eylemini yönettiği,

5)- 2016 yaz aylarında Van İli Erciş ilçe merkezinde PKK/KCK terör örgütünün YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü,

6)- Erciş Belediyesi önüne 26 Eylül 2016 tarihinde bombalı araç bırakılması eylemini planladığı söz konusu araç güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi üzerine araç atkısız hale getirilmiş, maddi ve can kaybı yaşanmamıştır.

7)- Erciş merkez Latifice Mahallesi muhtarı ve Erciş belediye meclis üyeliğine kayyum olarak atanan Şefik Doğu isimli vatandaşın 16 Ekim 2016 tarihinde hayatını kaybettiği suikast eylemini planladığı ve yönettiği bilgisi elde edilmiştir."