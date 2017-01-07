Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

PKK'nın Silopi'de toprağa gömdüğü cephanelik bulundu

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü  PKK'nın toprağa gömdüğü el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçti. Güvenlik güçlerinin dün ihbar üzerine...

PKK'nın Silopi'de toprağa gömdüğü cephanelik bulundu

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü  PKK'nın toprağa gömdüğü el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçti.
Güvenlik güçlerinin dün ihbar üzerine ele geçirdiği PKK'nın cehnaleği ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:
"İlimiz Silopi ilçesi kırsalında 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan istihbarat çalışması neticesinde güvenlik kuvvetlerimizce bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen; 5 adet anti tank mühimmatı, 6 adet TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 300 metre infilaklı fitil(kortex), 200 adet elektrikli infilak kapsülü, 1 adet el yapımı bomba, 11 adet roket başlıklarına hazırlanmış el yapımı bomba, 50 adet havai fişek ateşleyicisi, 150 adet bomba anahtar sistemi, 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, 6 adet dolu şarjör, 50 metre saniyeli fitil, 1 adet termal dürbün, 2 adet menşei tespit edilemeyen askeri mühimmat, 1 adet 4,5kg lık kutuda hazırlanmış amonyum nitrat bazlı el yapımı bomba, 3 adet gaz el bombası, 1 adet 5 kg ağırlığında Plastik patlayıcı ve çok miktarda düzenek haline getirilmiş elektronik devreler ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55