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PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde yürütülen...
GÜVENLİK 17.10.2019, 12:21
İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlar ile terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor. Bakanlık koordinesinde, duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mağara, barınak ve sığınakları tespit edilerek imha edildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda; Van'n Övüncük bölgesi başta olmak üzere, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Bitlis Sehi, Hatay Amanos, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 bin 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar ve 232 roketatar mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlar ile terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor. Bakanlık koordinesinde, duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mağara, barınak ve sığınakları tespit edilerek imha edildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda; Van'n Övüncük bölgesi başta olmak üzere, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Bitlis Sehi, Hatay Amanos, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 bin 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar ve 232 roketatar mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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