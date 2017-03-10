PKK'nın katliam yaptığı mahallede korucular yemin etti

TERÖR örgütü PKK'nın 1993 yılında genç yaşlı, kadın, çocuk demeden 32 kişiyi bir kahveye doldurup katlettiği Erzurum'un Çat İlçesi'ne bağlı Yavi Mahallesi'nde, güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı. Korucuların yemin törenine katılan Vali Seyfetin Azizoğlu, "Yavi sadece bizim değil, bütün Türk milletinin kalbinde farklı bir yeri olan bir hüznün yaşandığı ve asla unutulmadığı bir yerdir" dedi.Çat İlçesinin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünu kutlandığı gün Vali Seyfettin Azizoğlu, beraberinde Kaymakam Sadrettin Doğan, Çat Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik ve daire müdürleri ile birlikte Yavi Mahallesine giderek göreve başlayan 20 korucunun yemin törenine katıldı.Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin eden korucular Yavi, Bardakçı ve Değirmenli kırsalında görev yapacak. Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu şöyle konuştu:"Dadaşlar diyarının kahramanları Yavi sadece bizim değil, bütün Türk milletinin kalbinde farklı bir yeri olan, bir hüznün yaşadığı ve asla unutulmadığı bir yerdir. Bugün burada sizlerle yan yana olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. 1993 yılında buraya gelen eşkıyalar Yavi'yi kana boyadı. O gün Yavideki kadını, erkeği, genci yaşlısı devletten silah istedi ve 'Biz bundan sonra bölgemizi kendimiz koruyacağız' dediler. O günden bu yana Yavi'nin kahramanları bu yöreyi koruyor. Bugün o koruyan kahramanların bir kısmına devletimiz güvenlik korucusu unvanıyla silahlarını teslim etti. Bu kahramanlar, kahramanlıklarına 1993 yılından bu yana nasıl devam ettiyse bugünden sonra da devam edeceklerine adım gibi eminim. Bugüne kadar eşkıya ile amansız bir şekilde mücadele eden kahraman korucularımızı tebrik ediyor, eşkıya ile mücadelede şehit olan bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Yavili'ler şunu herkes çok açık ve net bilsin ki her kim devlete el kaldırırsa Erzurum'un valisi olarak buradan söylüyorum ki o eli kıracağız. Bütün millet iyi bilsin ki 2017 yılı eşkıyanın bu topraklar üzerinden yok edildiği yıl olacaktır. Bundan sonra bu topraklarda kimse devlete karşı bırakın el kaldırmayı parmak bile kıpırdatamayacak. Bu ülke ve millet çok çekti."Vali Azizoğlu ve beraberindekiler 25 Ekim 1993'te bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiği mahalede yaşamını yitiren 5'i çocuk 32 kişinin anısına yapılan şehitliği ziyaret ederek dua okudu.

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