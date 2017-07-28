PKK'nın Herekol Dağı alan sorumlusu teslim oldu

SİİRT, () - SİİRT'in Pervari İlçesi'nde bulunan Herekol Dağı bölgesindeki geniş kapsamlı operasyon devam ederken, aynı bölgenin sözde alan sorumlusu olduğu belirtilen PKK'lı bir terörist silahıyla birlikte teslim oldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Pervari İlçesi Doğan Köyü mülki sınırları içinde Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda sözde Herekol alan sorumlusu olduğu değerlendirilen 1 terörist silah ve techizatıyla birlikte Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim olduğu belirtildi.