PKK'nın finans kaynağına operasyonda 5 tutuklama

ŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 15 Mart günü Şırnak ve Siirt' te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, Şırnak’ta 6, Siirt’te 2 adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ömer Kaya, Şükrü Dayan, Nimet Dayan, Musa Elçiçek ve Ahmet İnecik tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Savcılık soruşturmasında, tutuklanan zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edildi.

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