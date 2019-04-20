Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

PKK'nın elebaşları birbirine düştü

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde, örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü söyledi. Güvenlik...

PKK'nın elebaşları birbirine düştü
PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde, örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü söyledi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadıklarını ve şahit olduğu olayları anlattı. Terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasından sorumlu olan terörist, örgüt mensubu bir kadınla sevgili olduktan sonra onun fikirlerinden etkilendiğini ve bu sebeple örgüte katıldığını bildirdi. 'Halil' kod adlı terörist, sonrasında örgüt içerisinde bu tür ilişkilerin yasak olduğunu öğrendiğini ancak, örgüte eleman temin etmek maksadıyla böyle bir yol izlendiğini aktardı. Örgütün üst düzey sorumlularının her türlü yoz ilişkilerine göz yumulduğunu, özellikle çocuk sayılabilecek yaştaki gençlerle ilişkiye girdiklerini aktaran terörist ifadesinde, kabul etmeyenlere tecavüz edildiğini, kaçmaya çalışan çocukların boğularak infaz edildiğini, buna rağmen ölümü göze alarak kaçtıklarını ve kaçanların sayısının gün be gün arttığını belirtti.
Teslim olan terörist ayrıca; örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü, elebaşlarının sözde korumaları arasında da ölüme varan kavgaların, çatışmaların yaşandığını ifade etti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328