PKK'nın bombalı eylem sorumlusu itiraf etti, 100 kilo patlayıcı ele geçirildi (2)

PKK'LI YÖNETİCİ KANLI EYLEMLERİN EMRİNİ VERMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Valiliği saldırısından hemen sonra koordineli çalışma sonucu terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi olan Eyüp Çelik'i yakaladığı bildirildi.

Valilik patlamasının meydana geldiği gün, ikinci bir saldırıya giderken Sarıhamzalı Mahallesi'nde operasyonla ölü ele geçirilen teröristin aracında ele geçirilen bombalar ve malzemeleri inceleyen polis, elde ettiği parmak izlerini karşılaştırdı. İzlerden bazıları 1995 yılında örgüte katılıp, yaklaşık 1 yıl silahlı eğitim alıp, çeşitli eylemlere katılan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik'e ait olduğu saptandı. 1996 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik'in 9 yıl cezaevinde yatıp 2005'te tahliye edildiği de belirlendi. Adana'da yakalanan ve PKK terör örgütü tarafından 'Akdeniz bölge sorumlusu' olarak görevlendirilen Çelik'in 12 yıldan beri Mardin ile Antalya arasındaki tek sorumlu olduğu da ortaya çıkartıldı.

Adana'da tutuklanan Eyüp Çelik'in ayrıca 31 Temmuz 2015'te Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan 2 polisin şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği kanlı baskının planlayıcısı olduğu da belirlendi. Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı sonrasında, Adana'nın kent merkezinde kanlı eylemler için talimat veren Eyüp Çelik'in, planladığı saldırılarda Adana'da 2016 yılında 4 polisin şehit edildiği kaydedildi.

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