PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubunun yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürütüğü operasyonlarda KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da yakalandı.



Teröristlerden H.A'nın KCK Kürdistan sözcülerinden olduğu ve daha önce Kamışlı'daki örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtildi. S.A'nın KCK Kürdistan saha sözcülerinden olduğu, 2016 yılının Nisan ayında örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği ve Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla gittiği ve 18 Kasım'da ise Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildiği bildirildi. E.A'nın ise KCK Diyarbakır sorumlusu olduğu ve 2016 yılının Mart ayında örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildiği açıklandı. 2016 yılının Ocak ayında örgütsel amaçla Erbil'e gittiği belirlenen B.A ile M.A ve diğer 3 teröristin aynı zamanda 'Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.