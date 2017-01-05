PKK'nın 4 silah deposundan çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında bugün 10 köyden ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonda, PKK terör örgütü mensuplarına ait 4 silah deposu bulundu. Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi güneyinde dün saat 18.00'dan itibaren gerçekleştirilen, 'Bayrak 36' müşterek birlik operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Yolçatı köyü mülki sınırları içerisindeki Hoydanagevren Tepe bölgesinde tespit edilen 4 ayrı silah-mühimmat deposu bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:"Yapılan aramalarda, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 Bixi makineli tüfek, 26 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 CZ 25 marka makineli tabanca, 1 60 mm havan, 50 60 mm havan mühimmatı, 17 el bombası, 1 M 72 anti tank Law silahı, 12,7 mm 240 uçaksavar fişeği, 14,5 mm 188 Doçka uçaksavar fişeği, 4.320 adet 5,45 mm Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 aydınlatma fişeği, 5 roketatar, 105 RPG-7 Roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 100 M-16 piyade tüfeği fişeği, 100 M-1 piyade tüfeği fişeği, 3 EYP düzeneği, 100 kg amanyum nitrat, 1 anti tank mayını, 11 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 2 tonluk 1 kriko, 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edildiği belirtilerek, "Söz konusu operasyonlara ağır kış şartlarına rağmen, planlandığı şekilde kararlıkla devam edilmektedir" denildi.

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