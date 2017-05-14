PKK'nın 2 kadın yöneticisi hava operasyonunda öldürüldü

DİYARBAKIR, () - KUZEY Irak'taki PKK kamplarına yönelik savaş uçaklarının 26- 28 Nisan tarihleri arasında düzenlediği hava operasyonlarında, terör örgütünün kadın sorumluları 27 yıldır dağda olan Hanımşah Bağcı ile 20 yıldır dağda bulunan Nurten Kılıçarslan'ın da öldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütüne yakın internet sitelerinde, Türk Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda PKK'lı 'Nilan Dipo' kod adlı Hanımşah Bağcı ve 'Helin Murat' kod adlı Nurten Kılıçarslan'ın da öldüğü yer aldı. Muş nüfusuna kayıtlı Hanımşah Bağcı'nın 1990 yılında, Tunceli nüfusuna kayıtlı Nurten Kılıçarslan'ın 1997 yılında örgüte katıldıkları belirtildi.

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