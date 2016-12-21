PKK'lıların barındığı Amanoslar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da olası eylemleri önlemek amacıyla, PKK'lı teröristlerin olası barınma yerleri arasında olduğu bildirilen bazı bölgeler 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında ilan edilen özel güvenlik bölgelerinde, terör örgütü PKK'nın Amanos yapılanmasına çeşitli operasyonlar yapılacağı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Önümüzdeki dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla, Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa İlçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 22 Aralık gününden itibaren 5 Ocak günü dahil olmak üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgelerine girmemeleri önemle rica olunur."