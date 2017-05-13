PKK'lılara operasyon düzenleyen polis ve jandarma yanlışlıkla çatıştı: 1 astsubay şehit (2)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hassa ilçesi Çardak Yaylası kırsalında dost ateşi ile şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Niyazi Elçin için Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin 8 yıllık eşi Elif, 3 yaşındaki oğlu Metehan, 2 yaşındaki oğlu Alperen, Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hatay İl Jandarma Alay Komutanı Albay Turgay Aras ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Basına kapalı yapılan törende şehidin özgeçmişi okundu, ardından Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu şehit için dua etti. Duanın ardından şehidin cenazesi cenaze nakil aracına konularak konvoy eşliğinde Hatay Havalimanı'na götürüldü. Burada bekleyen askeri uçakla şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'ne gönderildi.

Öte yandan aynı çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Yıldırım ve Özel Harekat polisi Hasan Hüseyin Göz'ün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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