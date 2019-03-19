Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

PKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildi

ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi. 

PKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildi
ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Karakoçan ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü halde PKK'lı teröristlerin eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot, can yeleği, bot motoru ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328