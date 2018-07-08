PKK'lı teröristler, Yüksekova'da iş makinelerini ateşe verdi/ Ek fotoğraflar
08 Temmuz 2018 Pazar 13:19
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