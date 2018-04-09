escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

PKK'lı teröristler silah ve patlayıcı yükledikleri hayvanlara böyle işkence yapmış

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının silah ve patlayıcı taşıttıkları hayvanlara ellerindeki sopalarla saatlerce vurarak, işkence yapmaları, silahlı hava aracının (SİHA) kamerasınca...

PKK'lı teröristler silah ve patlayıcı yükledikleri hayvanlara böyle işkence yapmış

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının silah ve patlayıcı taşıttıkları hayvanlara ellerindeki sopalarla saatlerce vurarak, işkence yapmaları, silahlı hava aracının (SİHA) kamerasınca kaydedildi. 
İçişleri Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamaya ve paylaşılan, 6 Nisan gününe ait SİHA kamerası görüntülerine göre, bölgedeki kayalık alanda ilerlemekte zorlanan katırlara, PKK/KCK'lı teröristler tarafından saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak, işkence yapılıyor. Hayvanlar, sırtındaki silah ve patlayıcılar boşaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeye SİHA destekli operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve hayvanlara işkence yapan teröristler etkisiz hale getirildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314