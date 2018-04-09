PKK'lı teröristler silah ve patlayıcı yükledikleri hayvanlara böyle işkence yapmış

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının silah ve patlayıcı taşıttıkları hayvanlara ellerindeki sopalarla saatlerce vurarak, işkence yapmaları, silahlı hava aracının (SİHA) kamerasınca kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamaya ve paylaşılan, 6 Nisan gününe ait SİHA kamerası görüntülerine göre, bölgedeki kayalık alanda ilerlemekte zorlanan katırlara, PKK/KCK'lı teröristler tarafından saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak, işkence yapılıyor. Hayvanlar, sırtındaki silah ve patlayıcılar boşaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeye SİHA destekli operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve hayvanlara işkence yapan teröristler etkisiz hale getirildi.



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