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PKK'lı teröristler, karakola malzeme taşıyan kamyonu yaktı, sürücüyü kaçırdı

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir karakola erzak taşıyan kamyonu durduran PKK'lı teröristler, aracı yaktıktan sonra sürücüyü kaçırdı.

PKK'lı teröristler, karakola malzeme taşıyan kamyonu yaktı, sürücüyü kaçırdı
DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir karakola erzak taşıyan kamyonu durduran PKK'lı teröristler, aracı yaktıktan sonra sürücüyü kaçırdı. Yanan araca müdahale etmeye giden itfaiye ekiplerine de ateş açtıkları belirtilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hani ilçesine bağlı Topçular köyünde bulunan karakola erzak ve malzeme taşıdığı belirtilen ve plakası ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyon, saat 16.30 sıralarında PKK'lı bir grup terörist tarafından kırsal alanda durduruldu. Sürücüyü indiren teröristler, kamyonu ateşe verdi. Teröristler ardından sürücüyü kaçırdı.
Olayın duyulması üzerine kamyondaki yangını söndürmek için bölgeye giden itfaye araçlarına da teröristler tarafından ateş açıldı. Kamyon tamamen yandıktan sonra teröristlerin bölgeden kaçtığı öğrenildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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