PKK'lı teröristler karakola erzak götüren korucuyu şehit etti

Esat TAŞTEKİN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'nde yol kesen PKK'lı teröristler, Yokuşlu Karakolu'na erzak götüren güvenlik korucusu Ferit Kaçar'ın kullandığı minibüsü durdurdu. PKK'lı teröristler, minibüsten indirdikleri korucu Kaçar'ı tüfekle tarayarak şehit ettikten sonra kaçtı.

Dicle İlçesi Yokuşlu Karakolu'na bu gün sabah saatlerinde erzak götürdüğü belirtilen güvenlik korucusu Ferit Kaçar'dan, akşam saatlerine kadar haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada güvenlik korucusu Kaçar'ın 21 EY 621 plakalı minibüsü, Gündodu Köyü mevkisinde karakola giden yolda bulundu. Minibüsün yakınında da güvenlik korucusu Kaçar'ın kanlar içindeki cesedi bulundu. Güvenlik korucusu Kaçar'ın, PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede operasyon başlattı.



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