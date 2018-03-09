PKK'lı teröristin sırt çantasından esrar çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen PKK'lı 1 erkek teröriste ait sırt çantalarında esrar maddesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Amanoslar bölgesinde de jandarmanın operasyonları aralıksız sürüyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Açıklamada operasyonlarda, 1 örgüt mensubunun sırt çantalarından, antitank roketatar mühimmatı, RPG-7 sevk fişeği, plastik patlayıcı, zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, savunma tipi el bombası, Browning marka tabanca, 9 mm fişek, tabanca şarjörü, elektrikli fünye, silah üstü dürbün, el telsizi, el dürbünü, muhtelif gıda, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

ESRAR MADDESI ÇIKTI

Ayrıca bu malzemelere ek olarak; teröristin çantalarında esrar maddesi ele geçirildiği, yapılan operasyonlar ve başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekâtı sonrası; örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını tamamen kaybettikleri, ancak uyuşturucu madde kullanarak eylem yapabilir hale geldiklerine dikkat çekildi.



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