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PKK'lı cenazesinde gösteri yapanların fotoğrafı bilgisayardan çıktı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 30 kişinin, F.T.'nin evindeki bilgisayarda ele geçirilen fotoğraflardan saptanıp yakalandığı...

PKK'lı cenazesinde gösteri yapanların fotoğrafı bilgisayardan çıktı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 30 kişinin, F.T.'nin evindeki bilgisayarda ele geçirilen fotoğraflardan saptanıp yakalandığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.'nin evine baskın yaptı. F.T. gözaltına alınıp, bilgisayarına da el konuldu. Yapılan incelemede,  2015'te Silopi'de öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenaze töreninden fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğraflarda terör örgütü paçavraları ile yürüyüş düzenleyip, yasa dışı slogan atan kişiler saptandı. Bu kişilerin evlerine baskın yapan polis, öldürülen PKK'lı teröristin annesi Şadiye Eye ve babaannesi Gemra Eye'nin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi yakaladı. F.T.'nin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli tutuklanırken, PKK'lı teröristin annesi Şadiye Eye, babaannesi Gemra Eye ile F.T.'nin de aralarında olduğu 29 kişi ise yurt dışı yasağı konulup serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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