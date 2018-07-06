PKK, ihbar mekanizmasını kırmak için infazlara başladı (2)

SERDAR SEMENT: PKK, YEREL SEÇİMLERE SİVİL İNFAZLARLA HAZIRLANIYOR

Siyasi analist Serdar Sement, terör örgütü PKK'nın son dönemdeki sivil infazlarını değerlendirirken, "Bölgede HDP'nin politik başarısızlığı PKK'yı ciddi derecede rahatsız etti. Politik gerilemeyi durdurup, Mart 2019 yerel seçimlerinde kazanım hedefliyor. PKK bu yüzden sivil infazlarına tekrar başladı" dedi.

25 Haziran günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bakkal Mevlüt Bengi'nin ardından dün de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristler, Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler'i (27) katletti. Cesetlerinin üzerlerinde PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu. Gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na () değerlendiren siyasi analist Serdar Sement, son operasyonlarla iyice köşeye sıkışan PKK'nın kendisiyle ilgili bu gidişattan memnun olmadığına dikkat çekti.

'İNFAZLAR ARTABİLİR'

Bölgede HDP'nin mevcut politik başarısızlığının da PKK'yı ciddi derecede rahatsız ettiğini belirten Sement, "PKK sivil infazlarla 'Ben mart yerel seçimlerinde etkinliğimi sergileyeceğim, halktan bu oyları geri alacağım, belediyeleri geri almak için ne gerekiyorsa yapacağım' mesajı veriyor. Politik gerilemeyi durdurup, Mart 2019 yerel seçimlerinde kazanım elde etmek için infazlar başladı. Çünkü HDP üzerinden PKK'nın ciddi kayba uğrama riski var, bu kaybı sınırlamak için sivil halk üzerinde korku, terör yaratmak istiyor. Bu yüzden sivil infazlarına tekrar başladı, bu artabilir" diye konuştu.

'PKK İLE BİRLİKTE HDP SORGULANIR HALDE'

Serdar Sement, "Bölgede PKK-sivil halk mesafesinde ayrışma söz konusudur. Ayrışmanın hacim-süreklilik kazanma ve HDP politik desteğini riske etme ihtimali PKK’yı hareketlendirmiştir. PKK-sivil halk etkileşiminin güncel işleyişi ve bağlamı yerine oturtulmalıdır" dedi. Sement şöyle devam etti:

"PKK tarihi, bölge halkına uyguladığı sivil infazlarıyla doludur. PKK; insan kaynağı, para-lojistik temin güçlüğü yaşadığı, devletin bölgede güçlendiği ve bölge halkının itimadını kazandığı her bir dönemde sivil infazlarına girişmiştir. Güncel sivil infazları bundan başka, yeni şeklinde, PKK’nın HDP’nin bölge dışında artıp bölgede zayıflayan politik desteğini tahkim maksatlıdır. PKK radarında HDP’nin yerel seçimleri kazanması vardır. PKK-sivil halk etkileşiminde meskûn mahal çatışmalarının yol açtığı tahribat hâlâ devrededir. Bölge sivil halkı meskûn mahal çatışmalarının yol açtığı maddi-manevi yoksunluklarla bunun kaynağında PKK ısrar-kararını unutamamaktadır. Çoluk-çocuk sahibi babaların ailesi önünde silah zoruyla sokağının kazdırıldığı, mahremlerinin ihlal edildiği hafızalardadır. Bölge halkı, meskûn mahal çatışmaları nedeniyle, PKK’nın hayatın tüm alanlarını felç edebilen işleyişini görerek-yaşayarak anlamış haldedir. Bölge halkı için PKK ile birlikte HDP, çıkar yol olmak bakımından ağır sorgulanır haldedir."

Sement, "Kayyum atanan belediyelerin başarılı olmaları, toplum yararına çalışma programları, genç çiftçi destekleri, seçimlerde Ak Parti networklarının bölge halkının taleplerini karşılamada devrede olmaları, Tunceli’de istihdam başarılı uygulamaları, Batman ve Mardin sulaması, Ilısu barajda su tutulması, tarımda rekolte düşüşlerine rağmen iyi fiyatlamalar, hayvan varlığının iyi para etmesi, bölgede hareketli turizm, İran yönünde kesintisiz-nispi canlı sınır ekonomisi, Suriye’de TSK’nın denetime aldığı bölgelerde başlayan sosyo-ekonomik canlanma ve bölge halkının bu canlanmaya erişiminin açık tutulması, sınıra örülen duvarın iddia edildiği gibi iki tarafta ölü alanlar değil denetimli ve fakat canlı etkileşime sahip alanlara yol açması bölge sosyo- ekonomisinin rahatlık değilse de umut üretmesine yol açmıştır" diye konuştu.

'İHBAR MEKANİZMASI BAHANEDİR'

2 yıldır PKK'nın il ve ilçe merkezinde eylem yapamadığını vurgulayan Sement, "İhbarlar geçerli bir bahane değil. Kırsalda PKK eylemlerine karşı yeni yapılanmayla, havadan gözetleme, tam zamanlı sahayı izleme ve vurabilme teknolojisiyle asker, polis ve jandarma kırsalda ihbarları yüzde 95 gereksizleştirdi. İhbar mekanizması bahanedir" ifadelerini kullandı.

'HDP BİRÇOK İLDE BİRİNCİLİĞİ AK PARTİ'YE KAPTIRDI'

AK Parti- MHP ittifakı bölgede politik kazanım elde ettiğinin altını çizen Sement, "PKK, bunu geri çevirmek istiyor. Asıl amaç HDP'nin oylarını artırmak çünkü bölgede oyları düştü, HDP birçok ilde birinciliği AK Parti'ye kaptırdı" dedi.

'TOKİ'NİN BAŞARISI HALKTA KIRILMAYI SAĞLADI'

Meskun-mahal çatışmalarında bölge halkının müthiş bir yıkım yaşadığını ifade eden Sement, "Bugün 67 bin konut ederinde TOKİ muazzam bir yapılaşmayı süratle inşa etmekte, idare tarihine geçecek rekorlar kırmakta, konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Bu bölge halkında kırılmaya yol açtı. Çünkü bu çatışmalara PKK kararlı, ısrarlı başlattı, devlet müthiş bir onarım yaptı" diye konuştu.

'OHAL, PKK'YI SARSTI'

OHAL sürecinde devletin bölgede muazzam bir başarı sergilediğine dikkat çeken Sement, "Bölge halkının uzak hafızasında, sivil infazları, derin devlet anlamına geliyordu. Bu süreçte, devlet muazzam bir başarı sergiledi. PKK, OHAL başladığında bölge halkına 'bölgede siyasi soykırım yaşanacak' dedi. Aksine OHAL çok başarılı oldu. Bölge halkından kaynaklanan veya PKK'nın dolaylı baskısıyla OHAL kalkmıyor, Ankara çok rahat şartlarda kendisi kaldırıyor. Uzak politik hafıza altüst oldu. AK Parti-MHP ittifakının politik kazanımları ve OHAL sürecinin böyle yaşanması PKK'yı sarstı" değerlendirmesinde bulundu.

'PKK'NIN KUZEY SURİYE ETKİNLİĞİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI'

PKK'nın Kuzey Suriye'deki varlığının korku, kaçış ve kendine sahip çıkamayan bir yapılanma ortaya çıkardığını ve halkın üzerinde bunun da etkili olduğunu savunan Sement, "PKK, CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) ile birlikte dünyanın en büyük küresel gücünü yanına aldı, bu 20 bin dolarlık gelir, müthiş bir refah, barış, sükunet mi yarattı? Tam tersine korku, kaçış, güvensizlik, geçici, kendine bile sahip çıkamayan bir yapılanma ortaya çıkardı. Bu da PKK'yı çok geriletti" dedi.



İSTANBUL, ()



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