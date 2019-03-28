PKK için canlı kalkan eylemine katılan 5 kişi tutuklandı

IĞDIR'da jandarma tarafından PKK terör örgütüne yönelik operasyonları engellemek için canlı kalkan eyleminde bulundukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı.

Ağrı Dağı'nda 2015 yılında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonları engellemek, canlı kalkan çadırı kurmak ve canlı kalkan olmak suçlarından 10 gündür gözaltında olan 15 kişiden 8'i dün mahkemeye çıkarıldı. Aralarında Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Timur'un da bulunduğu 5 kişi tututlandı. Gözaltında bulunan 7 kişinin ise yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.