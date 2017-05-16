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PKK hedefleri savaş uçakları ve silahlı İHA'lar ile vuruldu : 11 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk tespitleri göre 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bugün sabah ve öğleden sonra, Kuzey...

PKK hedefleri savaş uçakları ve silahlı İHA'lar ile vuruldu : 11 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk tespitleri göre 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bugün sabah ve öğleden sonra, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve silahlı İHALAR ile hava harekatı düzenlendi. Terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri ateş altına alındı. Ateş altına alınan tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. İlk tespitlere göre 11terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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