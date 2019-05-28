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PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinden de belirlenen...

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinden de belirlenen PKK hedefleri, ateş destek vasıtaları ile vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin karşısındaki, sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de bugün askeri hareketlilik yaşandı. Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ateş destek vasıtaları ile daha önce belirlenen PKK hedefleri vuruldu. Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi.
Bu arada bölgede yoğun bir helikopter trafiğinin de yaşandığı gözlendi.

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