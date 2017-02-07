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PKK'dan kaçan teröristlerden üçünün yaşı 18 yaşından küçük

ANKARA, () - ŞIRNAK Silopi'de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröris güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden 3'nün yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Habur Kara...

PKK'dan kaçan teröristlerden üçünün yaşı 18 yaşından küçük

ANKARA, () - ŞIRNAK Silopi'de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröris güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden 3'nün yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Habur Kara Hudut Kapısı'na 5 Şubat 2017 tarihinde, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren, 3'ünün yaşı küçük olmak üzere 5 terörist örgütten kaçarak teslim oldu. 17 yaşındaki 2 teröristen Diyarbakır doğumlu M.E.A'nın, Kasım 2015'ten beri örgütün çeşitli kamplarında faaliyet gösterdiği ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. Diğer 17 yaşındaki yine Diyarbakır doğumlu olan G.K'nin ise, Şubat 2015'te örgüte katıldığı ve kamplarda görev aldığı belirlendi. Teslim olan teröristlerden 15 yaşındaki Mardin doğumlu E.Ö'nün de Kasım 2015'ten beri örgüt kamplarında görev aldığı tespit edildi.

 

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