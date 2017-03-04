PKK'dan kaçan bir kişi sınırda yakalandı

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde 2013 yılında PKK'ya katılan ve 2 gün önce terör örgütü PKK'dan kaçan bir kişi, sınırı geçmek isterken, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkari Valiliği, PKK'dan kaçan kişinin gece saatlerinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3.3.2017 günü saat: 00.05 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü Üs bölgesi görevlilerimizce icra edilen sınır hattı gözetleme faaliyeti esnasında Irak ülkesi sınırlarından Ülkemiz sınırlarına mülteci olarak geçmeye çalışan 1 şahıs yakalanmış, hakkında yapılan araştırmada 2013 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı, 02.03.2017 günü örgütten kaçarak Ülkemiz sınırına geldiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."