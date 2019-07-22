PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist teslim oldu

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),() - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 1'i kadın 2 terörist, Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),() - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.