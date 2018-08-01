PKK daha önce de bebek ve çocukları katletmişti

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-TERÖR örgütü PKK kurulduğu günden bu yana bebek ve çocukları katletmeye devam ediyor. Hakkari Yüksekova'daki hain saldırı kanlı örgütün bebek ve çocukları nasıl acımasızca öldürdüğünü bir kez daha hafızalarda canlandırdı.

Türkiye'de yaşamı, huzuru ve istikrarı hedef alan terör örgütü PKK, güvenlik güçleri karşısında varlık gösteremeyince sivilleri hedef almaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde darbe üzerine darbe yiyen PKK, yollara el yapımı patlayıcı tuzakladı, yol kesip vatandaşları kaçırdı. Hain örgüt, şehirler ve kırsalda gerçekleştirdiği kanlı saldırılarda aralarında bebeklerin de olduğu binlerce kişiyi katletti. 1987'de Mardin Dargeçit'te 4 aylık Hamza'yı uyuduğu beşikte öldüren PKK, 'bebek katili' ismini almasının sembol olaylarından birisi de Lice saldırısı. 19 Ağustos 1992'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine sivil vatandaşlara saldıran PKK kundaktaki bir bebeği de makineli tüfekle taradı.

BEBEK VE ÇOCUKLARI DA KATLETTİLER

Terör örgütü PKK'nın son yıllarda aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri hedef alan saldırılarından bazıları şu şekilde:

-PKK'lı teröristler 22 Ocak 1987'de Şırnak'a bağlı Ortabağ köyünde düğün evine gerçekleştirdiği bombalı eylemde de 2'si çocuk, 4'ü kadın 8 kişiyi öldürdü.

-Hain örgüt, bir gün sonra ise Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gündükörte mezrasında 2'si bebek, 5'i çocuk 10 kişiyi katletti, 10 kişiyi de yaraladı.

-Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol köyüne 7 Mart 1987'de saldırı düzenleyen PKK, 6'sı çocuk 8 kişiyi kurşuna dizerek hunharca katletti.

-20 Haziran 1987’de Mardin’in Ömerli ilçesindeki geçici köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık köyüne saldırdan PKK, 16’sı çocuk 30 kişiyi vahşice öldürdü.

-8 Temmuz 1987'de Midyat'ın Haraberk mezrasına saldıran teröristler aynı aileden 7'si çocuk, 2'si kadın 9 kişiyi katletti.

-20 Ağustos 1987’de Mardin Dargeçit ilçesine bağlı Bahçe mezrasına gelen PKK’lılar Şehmus Arık’ın evini bastı. Katliam yapan PKK’lılar 3 çocuğu öldürdü. 4 aylık Hamza kurşunlandığında beşikte uyuyordu.

-21 Eylül 1987 tarihinde, Şırnak’ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasını basan PKK’lılar, 2’si hamile 5 kadın, 4’ü çocuk 11 kişiyi katletti.

-Hain örgüt, 18 Ağustos 1987'de Eruh'ta, Milan mezrasında aralarında 3 ve 6 günlük bebeklerin de bulunduğu 25 sivili acımasızca öldürdü.

-PKK'lı teröristler, Nusaybin'e bağlı Behmenin mezrasında 9 Mayıs 1987'de aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi öldürdü.

-1990 yılında PKK, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyündeki korucu evlerine saldırdı, 12'si çocuk, 7'si kadın ve 4'ü korucu 27 kişiyi öldürdü.

-PKK'nın "bebek katili" ismini almasının sembol olaylarından Lice saldırısı. 19 Ağustos 1992'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine sivil vatandaşlara saldıran PKK kundaktaki bir bebeği de makineli tüfekle taradı.

-1 Ekim 1992 tarihinde, Bitlis’in Merkez ilçesine bağlı Cevizdalı Köyü’nü basan PKK'lılar, 8'i çocuk olmak üzere 30 kişiyi katletti.

-1995 yılında, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyünde PKK'lılar aralarında bebeklerinde bulunduğu 20 kişiyi katletti.

-24 Temmuz 1995 tarihinde, İran’dan Türkiye’ye giren 150 kişilik PKK’lı terörist grubu, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu köyü Atabinen mezrasına giremeyince evleri roket atışına tuttu. Teröristler 7’si kadın ve çocuk, 12 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi ağır yaraladı.

-27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de PKK'lıların bıraktığı 2 bombanın arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 154 kişi yaralandı.

-Diyarbakır'da dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişi hayatını kaybetti.

-Hakkari'de 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

-Batman'da 26 Eylül 2011'de terör örgütü PKK, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca da ateş etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) yaşamını yitirdi.

-Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına saldıran PKK'nın eyleminde, biri 5 aylık bebek biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

-Ankara Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanlarından oldu.

-Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu hayatını kaybetti.

-Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.