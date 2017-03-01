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PKK adına eylem hazırlığındaki 6 kişi tutuklandı

ANTALYA'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunda eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla Antalya'da, eylem yapacağı...

PKK adına eylem hazırlığındaki 6 kişi tutuklandı
ANTALYA'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunda eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla Antalya'da, eylem yapacağı değerlendirilen 9 şüpheli, 14 Şubat'ta polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün talimatıyla provokatif yol kapama, araç taşlama, çöp konteynerlerini ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ve binalarına taşlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında oldukları ileri sürüldü. 
Şüphelilerden 6'sı, ifade işlemlerinin tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevk edildi. Geç saatlere kadar sorguları süren şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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