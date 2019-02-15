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Pizza yetiştirmek isterken canından oluyordu

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, müşteriye pizza yetiştirmek isteyen motosikletli kurye, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kurye Yusuf Yücel (19)  hastanede tedavi altına alındı. Kaza öğle saatlerinde...

Pizza yetiştirmek isterken canından oluyordu
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, müşteriye pizza yetiştirmek isteyen motosikletli kurye, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kurye Yusuf Yücel (19)  hastanede tedavi altına alındı.
Kaza öğle saatlerinde Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletli pizza kuryesi Yusuf Yücel'in kullandığı 39 TR 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı 41 KK 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yücel, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kurye, tedavi altına alındı.  Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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