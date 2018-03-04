Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Piyasaya sahte para süren şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde piyasaya sahte 20 TL'lik banknot sürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan bir kişi, tutuklandı. Yapılan operasyonda ayrıca 126 adet sahte 20 TL'lik banknot ele geçirildiği belirtildi. İlçe merkezinde...

Piyasaya sahte para süren şüpheli tutuklandı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde piyasaya sahte 20 TL'lik banknot sürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan bir kişi, tutuklandı. Yapılan operasyonda ayrıca 126 adet sahte 20 TL'lik banknot ele geçirildiği belirtildi.
İlçe merkezinde son bir hafta içerisinde özellikle sahte 20 TL'lik banknot paralarla alışveriş yapıldığına yönelik şikayetlerin artması üzerine polis, harekete geçti. Halk pazarında esnafı dolaşıp araştırma yapan polis, şüpheli kişinin eşkalini belirledi. Dün saat 17.00'de eşkali belirlenen şüpheli, yolda yürürken polis tarafından görülünce takibe alındı. Kaldığı otel odasında yakalanan 50 yaşındaki Sadun K., gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise sahte para basımında kullanılan bir renkli yazıcı (fotokopi cihazı) ile 126 adet sahte 20 TL'lik banknot ele geçirildi. Otel odasında ayrıca 355 adet sahte para basmak için kullanılan A5 boyutunda kağıt ve basımı yapılan sahte paralara güvenlik şeridi yapımı için, iskambil kağıdından hazırlanan düzenek ve maket bıçağı bulundu.
Bu arada şüpheli Sadun K.'nın, sahte 20 TL'lik banknotla bir aspirin satın aldığı eczaneden, 2 adet gripin adlı ilaç çaldığı da ortaya çıktı. Daha önce de, ikisi sahte para olmak üzere üç ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Sadun K., parada sahtecilik ve işyerinden hırsızlık suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314