Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Piyanist şantör cinayetten tutuklandı

İZMİR'in Kiraz İlçesinde, içkili restoranda çıkan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kiraz'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Palamut Restaurant'da piyanist şantör...

Piyanist şantör cinayetten tutuklandı
İZMİR'in Kiraz İlçesinde, içkili restoranda çıkan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kiraz'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Palamut Restaurant'da piyanist şantör olarak çalışan Fatih Kurban bir süre önce işten çıkartıldı. İşten çıkartılmayı kabullenemediği ileri sürülen Fatih Kurban, dün saat 04.00 sıralarında arkadaşları E.B., İ.A., M.K. C.A. ve Ahmet Öztürk'le konuşmak için restorana gitti. İddiaya göre F.K. ile restoranın işletmecisi N.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Ahmet Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, E.B.'de sırtından yaralandı. Jandarma, olayın ardından İ.A., M.K., C.A. Fatih Kurban ve restoran işletmecisi N.C.'yi, olayda kullandıkları av tüfekleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. E.B. de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Fatih Kurban, mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55